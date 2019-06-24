Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 годаРИА Новости 14:03

Капитан московского футбольного клуба "Динамо" вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Политика ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.

Политика Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Футбол Глушаков описал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Спикер парламента Ингушетии рассказал о планах Евкурова после отставки Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев заявил, что Юнус-Бек Евкуров, объявивший о своей отставке с поста главы республики, может продолжить карьеру по военной линии.

Политика Прокачку нефти по «Дружбе» приостановила только Чехия Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не отмечали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба".

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Происшествия В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.

Футбол Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае По информации «Спорт-Экспресса», форвард принял принципиальное решение покинуть «Спартак» и может продолжить карьеру в Китае, а не в «Порту».

Политика Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.

Гаджеты Xiaomi представит новые смартфоны серии CC в июле Китайская компания Xiaomi представит новые смартфоны серии CC, созданные в сотрудничестве с поглощенной Meitu, 2 июля.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Происшествия На КАД сбили перебегавшего дорогу подростка В понедельник вечером, 24 июня, автомобиль Ford Focus под управлением 24-летнего водителя сбил 14-летнего мальчика на 52 км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».

Авто Эксперты Роскачества дали советы по защите автомобиля от угона Эксперты Роскачества дали несколько советов, как снизить риск кражи транспортного средства.

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Наука Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.

Происшествия Москвичей угостили отравленной газировкой В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.

Происшествия Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.

Общество Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.

Происшествия Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Политика Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.