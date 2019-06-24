Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 годаРИА Новости 14:03

Капитан московского футбольного клуба "Динамо" вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

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