Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 годаРИА Новости 14:03
Капитан московского футбольного клуба "Динамо" вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено в 18:38
Политика
Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в твиттере заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 20:52
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Здоровье
Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья
Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.
Обновлено в 20:01
Общество
На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.
Обновлено в 04:57
Спорт
Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года
Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Мартин Кочесоко рассказал в суде о подброшенных наркотиках
Активист Мартин Кочесоко заявил сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых.
Обновлено в 13:03
Космос
Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов
В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено в 04:10
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика
Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны
Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.
Обновлено в 14:37
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Культура
Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина
Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал
В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.
Обновлено в 20:39
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Здоровье
Пациенты смогут из дома увидеть список полученных по ОМС услуг
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко сообщила, что у россиян будет возможность посмотреть список медицинских услуг, которые они получили в рамках ОМС.
Обновлено в 13:48
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Обновлено в 11:00
Наука
Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино
Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:23
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Гаджеты
Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году
Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.
Обновлено в 13:37
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54