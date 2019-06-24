Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 годаРИА Новости 14:03

Капитан московского футбольного клуба "Динамо" вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Происшествия В Московском уголовном розыске массово сократят начальников В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.

Политика Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в твиттере заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Общество Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.

Технологии МТС изменил логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.

Здоровье Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.

Общество На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.

Спорт Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Происшествия Мартин Кочесоко рассказал в суде о подброшенных наркотиках Активист Мартин Кочесоко заявил сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых.

Космос Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.

Политика Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.

Происшествия Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.

Политика Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Происшествия Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.

Здоровье Пациенты смогут из дома увидеть список полученных по ОМС услуг Председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко сообщила, что у россиян будет возможность посмотреть список медицинских услуг, которые они получили в рамках ОМС.

Наука Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.

Армия и оружие ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Авто Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.

Политика СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Гаджеты Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.