Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 годаРИА Новости 14:03

Капитан московского футбольного клуба "Динамо" вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Общество Европа готовится к «ртутному ожогу»: жара отпугивает туристов Синоптики не радуют: Европа готовится к «ртутному ожогу», и в ближайшие дни во многих курортах будет гораздо жарче, чем в прошлые годы в это же время.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию назло России Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.

Экономика В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей Застраивать его предполагается самостоятельно.

Авто Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр» В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».

Политика Путин открыл российскую границу для Украины Президент России Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию России, но при условии наличия на транспорте пломб системы «ГЛОНАСС» (российский аналог GPS).

Шоу-бизнес Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».

Шоу-бизнес Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи «В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.

Гаджеты Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.

Политика Украина приготовилась покинуть ПАСЕ Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Происшествия Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Здоровье Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Технологии МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.

Шоу-бизнес Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Есеня не может пойти в детский сад из-за того, что футболист отказался прописать ее в своей квартире в Санкт-Петербурге.