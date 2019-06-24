Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 годаРИА Новости вчера в 14:03

Капитан московского футбольного клуба "Динамо" вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
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Подробнее о событии

Шунин: рад, что продолжу играть в великом клубе!

Чемпионат04:17

Шунин продлил контракт с «Динамо»

Советский спортвчера в 14:23

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

РИА Новостивчера в 14:03

Шунин продлил контракт с «Динамо»

Sports.ruвчера в 15:27

Шунин подписал новый контракт с «Динамо»

Матч ТВвчера в 14:16

Шунин продлил контракт с «Динамо» на три года

Sport24.ruвчера в 14:10

Антон Шунин – о новом контракте с "Динамо": "Одна жизнь – одна команда!"

Спорт-Экспрессвчера в 14:09
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Политика

В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Гаджеты

Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру

Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:57
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Наука

Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному

Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному.
Обновлено в 04:43
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Общество

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Общество

Российский выпускник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Обновлено вчера в 10:12
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым»

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал введение США против его страны новых санкций.
Обновлено в 05:52
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления

Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Обновлено в 05:51
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Космос

Илон Маск рассказал, когда начнётся продажа билетов на Марс

Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

Пассажирский автобус попал в ДТП в Новосибирске

Обновлено в 04:59
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Свердловская ОДКБ получила награду за высокотехнологичную медпомощь детям

Свердловская Областная детская клиническая больница получила награду от Ассоциации детских больниц «За внедрение и развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи детям», сообщает правительство региона.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина

В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Общество

Беглов рассказал, сколько зрителей посетило «Алые паруса»

Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году посетило более 1,4 миллиона человек.
Обновлено 23 июня в 20:50
Футбол

Конюхов может сменить Самару на Тамбов

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов попал в сферу интересов «Тамбова».
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Беспилотник «Корсар» впервые показали на «Армии-2019»

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Для ВДВ создали десантируемый самоходный миномет «Дрок»

Обновлено в 03:05
Театры

Роман Абрамович поможет построить новое здание оперного театра в Перми

Бизнесмен сам предложил свою помощь губернатору Бизнесмен Роман Абрамович поможет со строительством нового здания для пермского театра оперы и балета.
Обновлено в 04:02
Происшествия

На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария «ВКонтакте»

На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
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Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
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