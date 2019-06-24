Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 годаРИА Новости 14:03
Капитан московского футбольного клуба "Динамо" вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Политика
Украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в нарушении регламента
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) потребовал отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от сессии, об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 13:15
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая.
Обновлено в 14:41
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Политика
Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21
Культура
Вилле Хаапасало снимает цикл программ о Татарстане
Известный финский актер и режиссер Вилле Хаапасало начал в Татарстане съёмки цикла из 10 программ, которые расскажут европейскому зрителю о республике, ее традициях, самых красивых местах и о людях.
Обновлено в 11:15
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Политика
Медведев встретится с премьером Франции
Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Корабли Северного флота зашли в Гавану
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Экономика
Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»
По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. "Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил министр.
Обновлено в 13:52
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Экономика
Rambler Group хочет провести IPO
На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Культура
Разоблачение Бари Алибасова анонсировали на Первом канале
Обновлено в 09:04
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Происшествия
«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»
В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова
Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты
Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами
Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
Обновлено в 11:31
Наука
В ДВФУ возросла концентрация пестицидов в организмах морских животных
На Дальнем Востоке значительно возросла концентрация вредных пестицидов в морских животных, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55