Форвард красно-белых ударил прямой ногой в грудь голкиперу и получил за это красную карточку. Голкипер «Динамо» Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic. twitter. com/PySgffGzHX – Сборная России 3 августа 2019 г. Встреча закончилась нулевой ничьей.

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Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе

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