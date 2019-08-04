Футбол

Шунин показал повреждения после фола ПонсеSports.ru вчера в 23:18

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче РПЛ продемонстрировал последствия фола со стороны нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе. На 35-й минуте аргентинец в прыжке ударил голкипера ногой в грудь и получил прямую красную карточку.
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