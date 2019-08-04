Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче РПЛ продемонстрировал последствия фола со стороны нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе. На 35-й минуте аргентинец в прыжке ударил голкипера ногой в грудь и получил прямую красную карточку.

Происшествия Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter высказался относительно стрельбы в Техасе.

Происшествия Российские туристы застряли в Болгарии Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит» Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.

Общество Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критического Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.

Здоровье Врач рассказал о важности соблюдения строгой очередности блюд в меню Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Армия и оружие НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.

Армия и оружие Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Политика На «Эхе Москвы»: Лукашенко заставляют присоединить РБ к РФ под угрозой расправы Накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в своей авторской программе политолог Станислав Белковский, ставящий себя в авангард ультралиберализма, объявил о том, что президента Белоруссии Кремль якобы «под страхом физической расправы» заставляет поддержать вхождение РБ в состав РФ.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.

Политика Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.