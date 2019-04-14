Футбол

Шунин: не могу сказать, был ли пенальти в ворота «Динамо»Чемпионат вчера в 10:00

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
«Краснодар» пошёл вперёд большими силами и начал создавать моменты, один из которых привёл к голу. Сейчас не могу ничего сказать по поводу того, был ли офсайд в моменте с забитым мячом.
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