Футбол
Шунин: не могу сказать, был ли пенальти в ворота «Динамо»Чемпионат вчера в 10:00
|26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
|36′
|41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
|43′
|46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|60′
|66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
|76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
|77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
|79′
Самба Соу
|84′
|87′
Вандерсон Соуза
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Хольмен
20
Грулев
6
Юсупов
27
Соу
22
Жоаозиньо
7
Марков
48
Луценко
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
47
Уткин
33
Перейра
85
Игнатьев
16
Классон
7
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» пошёл вперёд большими силами и начал создавать моменты, один из которых привёл к голу. Сейчас не могу ничего сказать по поводу того, был ли офсайд в моменте с забитым мячом.
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