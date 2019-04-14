Шунин: не могу сказать, был ли пенальти в ворота «Динамо»Чемпионат вчера в 10:00

«Краснодар» пошёл вперёд большими силами и начал создавать моменты, один из которых привёл к голу. Сейчас не могу ничего сказать по поводу того, был ли офсайд в моменте с забитым мячом.

Шунин: не могу сказать, был ли пенальти в ворота «Динамо»

Экономика Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Экономика «Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.

Происшествия В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Политика Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.

Кино Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.

Происшествия Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.

Происшествия В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.

Экономика Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Армия и оружие В Хартуме демонстранты помешали военным убрать заграждения у их лагеря Суданские военные попытались убрать заграждения в районе лагеря демонстрантов на площади перед комплексом зданий министерства обороны Судана в Хартуме, протестующие помешали им, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Наука Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки» Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.

Технологии Российские операторы протестировали технологию eSim «Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.

Технологии Пользователей «ВКонтакте» защитят от спойлеров по «Игре престолов» Сервис «Амедиатека» вместе с социальной сетью «ВКонтакте» предупредит пользователей о возможных спойлерах в материалах, посвященных «Игре престолов».

Общество Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.

Авто Volkswagen представил два новых купе-кроссовера Компания Volkswagen представила на специальном мероприятии в Китае два новых кроссовера с купеобразным силуэтом кузова — Teramont X и SUV Coupe.

Культура Скончался известный скульптор Анатолий Дема Сегодня вечером стало известно,что из жизни ушел известный скульптор Анатолий Дема. Он умер вчера, 13 апреля, в возрасте 81 года.

Авто Автомобили марки Ravon начнут собирать в России В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.

Шоу-бизнес Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.

Технологии Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.

Происшествия NYT: Google передает полиции США данные о пользователях Компания Google на регулярной основе помогает правоохранительным органам США в поимке преступников, передавая им данные о своих пользователях и их местоположении.

Политика В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.