Футбол

Шунин уверен, что финал Лиги чемпионов будет нескучнымSport24.ru 07:04

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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Антон Шунин: «Мы не делим соперников на слабых и сильных»

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Шунин готовится сыграть в основе сборной России в отборочных матчах ЧЕ-2020

ТАСС07:09

Антон Шунин: «Задача сборной России — выйти на чемпионат Европы»

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Антон Шунин: «Задача сборной России — выйти на чемпионат Европы»

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Антон Шунин: Песьяков хорошо себя чувствует в расположении сборной России

Советский спорт09:43

Шунин: в сборной России мы не делим соперников на слабых и сильных

Чемпионат07:16

Шунин: «В сборной России не делят соперников на слабых и сильных. Задача выйти на чемпионат Европы»

Sport24.ru07:05
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Происшествия

Оперативный штаб создан из-за взрывов в Дзержинске

Обновлено в 05:34
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено 30 мая в 21:27
Здоровье

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32
Политика

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский впервые показал публике сына

Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Общество

Ученые нашли способ похудеть без чувства голода

Ученые Кембриджского университета рекомендуют создавать дефицит калорий, употребляя больше низкокалорийной еды.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Обновлено в 07:34
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области

На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге

Обновлено в 01:30
Футбол

«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве

В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.
Обновлено в 08:40
Политика

В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»

В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Происшествия

Власти Москвы отреагировали на жалобы о произволе силовиков на хип-хоп фестивале в Лужниках

«Говорит Москва» обратилась в мэрию Москвы с просьбой оценить действия сотрудников силовых ведомств и жалобы участников фестиваля на неправомерные действия.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

В Судане военные открыли огонь по протестующим

Обновлено в 09:15
Общество

«Желтые жилеты» проводят в Париже 29-ю акцию протеста

Обновлено в 08:06
Футбол

Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде

Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков

Сегодня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
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Марат Башаров примет участие в благотворительном хоккейном турнире

Актер Марат Башаров, который примет участие в международном благотворительном турнире по хоккею "Пасуй в будущее", рассказал о том, почему с удовольствием принимает участие в таких акциях.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном

Сергей Лазарев в Международный день защиты детей решил сделать подарок поклонникам и опубликовал архивное видео с сыном Никитой.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
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