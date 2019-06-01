Шунин: мы не делим соперников на слабых и сильныхРИА Новости 07:45

Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин заявил, что в команде не принято делить соперников по их уровню. В субботу сборная России провела вторую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.

Шунин: мы не делим соперников на слабых и сильных

Происшествия В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Кино Мединский призвал прощать преувеличения историческим фильмам Министр культуры Владимир Мединский призвал со снисхождением относиться к неточностям и преувеличениям в историческом кино.

Армия и оружие Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

Религия Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.

Происшествия AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.

Шоу-бизнес Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.

Происшествия В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.

Музыка Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Транспорт Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Политика В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.