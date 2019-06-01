Футбол

Шунин: мы не делим соперников на слабых и сильныхРИА Новости 07:45

Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин заявил, что в команде не принято делить соперников по их уровню. В субботу сборная России провела вторую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
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Антон Шунин: Уснуть во время финала Лиги чемпионов не боюсь - матч будет интересным

Советский спорт10:59

Антон Шунин: «Задача сборной России — выйти на чемпионат Европы»

Sportbox.RU06:54

Шунин готовится сыграть в основе сборной России в отборочных матчах ЧЕ-2020

ТАСС07:09

Шунин: «В сборной России не делят соперников на слабых и сильных. Задача выйти на чемпионат Европы»

Sport24.ru07:05

Антон Шунин: «Задача сборной России — выйти на чемпионат Европы»

Матч ТВ06:54

Шунин: в сборной России мы не делим соперников на слабых и сильных

Чемпионат07:16

Антон Шунин: «Мы не делим соперников на слабых и сильных»

Спорт-Экспресс07:28
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Происшествия

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов

Обновлено в 12:35
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Наука

Google не смогла найти следы холодного ядерного синтеза

Обновлено вчера в 23:06
Кино

Мединский призвал прощать преувеличения историческим фильмам

Министр культуры Владимир Мединский призвал со снисхождением относиться к неточностям и преувеличениям в историческом кино.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Религия

Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция

За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено в 13:27
Происшествия

AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа

Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа

Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Полиция задержала женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:31
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

В Донецке прошла акция «Ангелы Донбасса»

Памятная акция "Ангелы Донбасса" собрала тысячи жителей Донецка .
Обновлено в 15:29
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности

Обновлено в 10:46
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика

В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
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Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
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