Футбол
Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной РоссииСпорт-Экспресс 10:40
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч Чемпионата Европы 2020 года Россия - Кипр
ГТРК Нижний Новгород07:12
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Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Sony Xperia 1
Обновлено в 17:45
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Музыка
Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве
Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве.
Обновлено в 17:13
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Космос
«Роскосмос» завершил миссию «Спектр-Р»
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 офицеров полиции за взятки
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, в котором состояли офицеры полиции Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 05:23
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
Обновлено в 09:03
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Финансы
ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России
Отмечается, что регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 г. Кроме того, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Спорт
Бер назвал извинения Друзя неискренними
В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29
Музыка
Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Обновлено в 18:51
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Политика
Климкин попросил принять его отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Политика
Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Политика
Белый дом готовит выступление Пенса о правах человека в Китае
Белый дом готовит выступление вице-президента США Майка Пенса, посвященное правам человека в Китае, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:13
Кино
Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата
Обновлено в 05:38