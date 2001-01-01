Футбол

Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной РоссииСпорт-Экспресс 10:40

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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Дзюба спародировал Старка из «Игры Престолов»

Sportbox.RU14:01

Жена футболиста Беляева отправила его в сборную России

Pravda.Ru10:16

Дзюба спародировал Старка из «Игры Престолов»

Матч ТВ14:01

Сборная России вышла на тренировку в Новогорске

Советский спорт12:11

Дзюба процитировал персонажа «Игры престолов». Видео

Спорт-Экспресс13:30
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Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Подготовка к лету: Светлана Лобода показала свою спортивную тренировку

Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Наука

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Футбол

Сборная Норвегии забила 12 мячей в ворота соперников из Гондураса

В группе С чемпионата мира до 20 лет завершились матчи третьего тура. Сборная Уругвая обыграла другого лидера - Новую Зеландию (2:0).
Обновлено в 14:05
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика

Путин и Эрдоган обсудили необходимость прекращения огня в Идлибе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:37
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии

Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено в 12:08
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:50
Спорт

«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР против «Спартака»

Гандболисты "Чеховских медведей" победили московский "Спартак" в матче финальной серии чемпионата России.
Обновлено в 14:45
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Общество

Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей

В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.
Обновлено в 12:03
Космос

Миссия телескопа «Спектр-Р» завершена

Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»

«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

В сети появилось видео столкновения теплохода с прогулочным катером, перевозившим южнокорейских туристов на Дунае.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач

На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Игры

GOG.com раздаёт Obduction

Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
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