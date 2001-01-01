Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной РоссииСпорт-Экспресс 10:40

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной России

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