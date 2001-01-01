Футбол
Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной РоссииСпорт-Экспресс 10:40
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч Чемпионата Европы 2020 года Россия - Кипр
ГТРК Нижний Новгород07:12
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Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
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Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Происшествия
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
Рамос определился со своим будущим в «Реале»
По информации AS, испанец уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем решении. Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.
Обновлено в 10:50
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию
Россия планирует собирать разведывательную информацию об американских истребителях F-35 после поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:51
Авто
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей
Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Эштон Катчер дал показания против убийцы своей девушки
Кинозвезда дал показания против мужчины, который убил его возлюбленную Эшли Эллерин. Трагедия произошла в феврале 2001 года в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 13:26
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Авто
Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ
Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей
Обновлено в 01:47
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч
В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой
Обновлено в 10:45
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» Моура заявил о нехватке билетов на финал ЛЧ
В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано», сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь
Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00