Футбол

Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной РоссииСпорт-Экспресс 10:40

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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Дзюба спародировал Старка из «Игры Престолов»

Sportbox.RU14:01

Жена футболиста Беляева отправила его в сборную России

Pravda.Ru10:16

Дзюба спародировал Старка из «Игры Престолов»

Матч ТВ14:01

Сборная России вышла на тренировку в Новогорске

Советский спорт12:11

Эмоциональный «квадрат». Дзюба против Джикии на тренировке сборной России

Спорт-Экспресс15:42

В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч Чемпионата Европы 2020 года Россия - Кипр

ГТРК Нижний Новгород07:12
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Происшествия

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

Рамос определился со своим будущим в «Реале»

По информации AS, испанец уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем решении. Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.
Обновлено в 10:50
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Здоровье

В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция

Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Россия планирует собирать разведывательную информацию об американских истребителях F-35 после поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:51
Авто

Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей

Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Эштон Катчер дал показания против убийцы своей девушки

Кинозвезда дал показания против мужчины, который убил его возлюбленную Эшли Эллерин. Трагедия произошла в феврале 2001 года в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 13:26
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено в 11:12
Авто

Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Обновлено в 01:47
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено в 12:08
Гаджеты

Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой

Обновлено в 10:45
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Обновлено в 13:30
Футбол

Футболист «Тоттенхэма» Моура заявил о нехватке билетов на финал ЛЧ

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано», сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь

Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
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