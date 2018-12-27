Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом. Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме.

Вратарь Динамо Антон Шунин рассказал о совместной тренировке с экс-главным тренером Реала Зинедином Зиданом. Голкипер отправился с женой в отпуск на Мальдивы, там он и встретился со знаменитым французом.

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Шунин: Хорошо поработали вместе с Зиданом

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