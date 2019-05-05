Футбол

Шунин: «„Динамо“ важно, что конкуренты не набирают очки»Sport24.ru 12:11

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
ЦСКА набрал 45 очков и остался в турнирной таблице на 4-м месте. «Динамо» с 30 очками занимает 12-ю строчку — команда обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ и теперь попытается избежать стыковых матчей. Хохлов: «Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у «Динамо» — нет»
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