Шунин: «„Динамо“ важно, что конкуренты не набирают очки»Sport24.ru 12:11

ЦСКА набрал 45 очков и остался в турнирной таблице на 4-м месте. «Динамо» с 30 очками занимает 12-ю строчку — команда обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ и теперь попытается избежать стыковых матчей. Хохлов: «Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у «Динамо» — нет»

Шунин: «„Динамо“ важно, что конкуренты не набирают очки»

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