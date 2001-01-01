Футбол
Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в АвстрииТАСС 04:58
Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо". Футболисты "Динамо" готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня.
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