Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в АвстрииТАСС 04:58

Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо". Футболисты "Динамо" готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня.

Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в Австрии

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