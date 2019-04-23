Футбол
Шуньич: шансы победить «Зенит» небольшиеЧемпионат 18:17
«Зенит», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Второе место занимает московский "Локомотив" (43), третье — "Краснодар" (42). «Динамо» (28) – 12-е, оно лишь на балл находится выше зоны стыковых матчей.
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Авто
Компания Renault показала новый электрический фургон
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Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский гонщик-экстремал чудом остался жив, рухнув с 15-метровой скалы вниз.
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В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
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ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Футбол
«Лион» хочет приобрести сына Тюрама
"Лион" хочет приобрести у "Генгама" нападающего Маркуса Тюрама.
Обновлено в 17:27
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
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Политика
Украинские социалисты предложили национализировать фабрику Roshen
Лидер украинской социалистической партии Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
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За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте
В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Экономика
Суд приостановил иск ВТБ к экс-владельцам «Трансаэро» на 250 млрд руб
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение приостановить производство по рассмотрению иска ВТБ о взыскании с бывшего руководства авиакомпании "Трансаэро" почти 250 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 12:24
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Наука
Древние скульпторы знали о магнетизме
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Культура
Поволжье принимает всероссийский театральный марафон
Нижний Новгород стал первым городом Приволжского федерального округа, который принял крупнейшее событие Года театра – всероссийский театральный марафон.
Обновлено в 13:46
Наука
Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за последние 50 лет
Рост таяния льдов Гренландии ускорился в шесть раз за последние 50 лет.
Обновлено в 04:19
Транспорт
"Это же целый садик на колесах!": в екатеринбургское метро запустили два новых поезда
Обновлено в 10:50
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.
Обновлено в 12:09
Наука
Канадцы переделают поршневые гидросамолеты в электрические
Американская компания MagniX, занимающаяся разработкой авиационных электромоторов, заключила с канадским авиаперевозчиком Harbour Air контракт на переделку поршневых гидросамолетов de Havilland DHC-2 Beaver в электрические.
Обновлено в 06:10
Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 03:15
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
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В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 02:56
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Вооруженных джихадистов задержали в Приморье
При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49