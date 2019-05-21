Футбол

Шульц перешел из «Хоффенхайма» в дортмундскую «Боруссию»РИА Новости 05:04

Защитник сборной Германии Нико Шульц сменил "Хоффенхайм" на "Боруссию", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Дортмунда. Шульц подписал с "Боруссией" контракт до 30 июня 2024 года.
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Шульц перешел из «Хоффенхайма» в дортмундскую «Боруссию»

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Защитник «Хоффенхайма» перешел в «Боруссию»

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