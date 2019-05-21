Футбол
Шульц перешел из «Хоффенхайма» в дортмундскую «Боруссию»РИА Новости 05:04
Защитник сборной Германии Нико Шульц сменил "Хоффенхайм" на "Боруссию", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Дортмунда. Шульц подписал с "Боруссией" контракт до 30 июня 2024 года.
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Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Обновлено в 05:21
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
В МИД ответили на планы США ввести санкции против «Северного потока-2»
Планы США ввести санкции против «Северного потока-2» являются попыткой не допустить завершения строительства проекта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на европейской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Вене.
Обновлено в 05:30
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Общество
Суд в Карелии вернул семье Киселевых пятерых детей
Обновлено в 06:36
Политика
В Киеве объявился еще один претендент на пост премьер-министра
Согласно Основному Закону, в Украине назначение на пост главы правительства производится по представлению президента.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Общество
Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ
Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Кино
Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Стрелку из Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме
Стрелку из Крайстчерча Брентону Тарранту предъявили обвинение в терроризме. Он застрелил 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии.
Обновлено в 03:06
Транспорт
Восемь дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту
Восемь автотрасс протяженностью более 90 километров отремонтируют в этом году в Московской области за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает областной Минтранс.
Обновлено в 07:25
Авто
Половина иномарок в России производится на трех автозаводах
Лидером по производству иномарок в России является петербургский завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" с показателем 246,5 тыс. автомобилей.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Известного телеведущего избили в Москве
Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Теннис
Александрова вышла во второй круг турнира в Нюрнберге
Во втором круге турнира в Нюрнберге Александрова сыграет с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла еще одну россиянку Виталию Дьяченко.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Политика
Чешский журналист объяснил, почему западные страны не любят Россию
Россия "угрожает" западным странам не военной силой, а лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию, написал журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка
Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Политика
Песков рассказал о планах Путина по отдыху в Туве
Обновлено в 06:08
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Политика
Лукашенко потребовал решения проблемы «ядовитой нефти»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам экономики, в ходе которого потребовал от подчинённых решения проблемы поставок «ядовитой нефти» по трубопроводу «Дружба» из России.
Обновлено в 07:13
Финансы
Российский рынок акций установил исторический рекорд
Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.
Обновлено в 05:29
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39