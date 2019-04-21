Футбол

«Штутгарт» уволил главного тренера ВайнцирляМатч ТВ 01:48

Аугсбург — Штутгарт
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Рани Хедира
11′
Андре Хан
18′
Филипп Макс
29′
Рани Хедира
Ян Моравек
37′
46′
Александр Эссвайн
Даниэл Дидави
46′
Эмилиано Инсуа
Анастасиос Донис
Марко Рихтер
52′
Филипп Макс
58′
Джеффри Гауэлеу
Рис Оксфорд
64′
Марко Рихтер
68′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
79′
Главный тренер «Штутгарта» Маркус Вайнцирль был уволен со своего поста после разгромного поражения от «Аугсбурга», сообщает официальный сайт клуба.
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