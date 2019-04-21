Футбол

«Штутгарт» уволил Маркуса Вайнцирля с поста главного тренераProstoProSport 00:10

Аугсбург — Штутгарт
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Рани Хедира
11′
Андре Хан
18′
Филипп Макс
29′
Рани Хедира
Ян Моравек
37′
46′
Александр Эссвайн
Даниэл Дидави
46′
Эмилиано Инсуа
Анастасиос Донис
Марко Рихтер
52′
Филипп Макс
58′
Джеффри Гауэлеу
Рис Оксфорд
64′
Марко Рихтер
68′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
79′
«Штутгарт» объявил об увольнении Маркуса Вайнцирля с поста главного тренера команды. Руководство клуба приняло данное решение после крупного поражения от «Аугсбурга» (0:6).
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