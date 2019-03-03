Футбол

«Штутгарт» разгромил «Ганновер-96»LiveSport.ru 11:46

В матче 24-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» одержал крупную домашнюю победу над «Ганновером-96» со счётом 5:1. В составе победителей дубли оформили Озан Кабак (16-я минута, 45) и бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер (78, 81), еще один гол забил Марио Гомес (4) Единственный гол гостей на 68-й минуте забил Жонатас.
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