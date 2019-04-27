Футбол
«Штутгарт» победил менхенгладбахскую «Боруссию»Sport24.ru 14:27
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле одержал победу с минимальным счетом над «Боруссией» из Менхенгладбаха. Автором единственного гола на 56-й минуте стал Анастасиос Донис.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
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Карпин — о ничьей с «Анжи»: «Ростов» потерял два очка
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Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.
Обновлено в 15:16
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Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
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Космос
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Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
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