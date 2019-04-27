Футбол

«Штутгарт» победил менхенгладбахскую «Боруссию»Sport24.ru 14:27

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле одержал победу с минимальным счетом над «Боруссией» из Менхенгладбаха. Автором единственного гола на 56-й минуте стал Анастасиос Донис.
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Гол Дониса принес «Штутгарту» победу над «Боруссией» (Менхенгладбах)

РИА Новости15:01

«Штутгарт» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха

Спорт-Экспресс14:37

Бундеслига. «Боруссия» М проиграла «Штутгарту»

Бомбардир.ру14:23

«Штутгарт» победил менхенгладбахскую «Боруссию»

Sport24.ru14:27

«Штутгарт» одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в домашнем матче Бундеслиги

Чемпионат14:22

Гладбахская «Боруссия» упустила шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов

Soccer.ru14:22

Гол Дониса помог «Штутгарту» обыграть менхенгладбахскую «Боруссию»

Матч ТВ14:33
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Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

Обновлено в 01:28
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Хоккей

Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:41
Космос

Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Религия

Благодатный огонь первым в России встретили на Ставрополье

На встрече благодатного огня присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, казаки Терского казачьего войска, представители епархий, расположенных на территории Ставропольского края, а также соседних регионов СКФО, представители местной власти, приехавшие из самых отдаленных уголков Ставрополья.
Обновлено в 14:38
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Путин сделал заявление о переговорах с Зеленским по Донбассу

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не будет проводить с Путиным переговоры с глазу на глаз.
Обновлено в 05:30
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено в 01:16
Футбол

Карпин — о ничьей с «Анжи»: «Ростов» потерял два очка

Встреча состоялась в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Общество

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Автоспорт

Поул и второе место стали сюрпризом для Mercedes

Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Представитель МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы после ДТП

Ранее Соколова написала на странице в Instagram, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".
Обновлено в 15:36
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена

В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.
Обновлено в 15:56
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза

Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Спорт

Дисквалифицированный легкоатлет Кипроп пригрозил IAAF оружием

Двукратный олимпийский чемпион по бегу на 1500 м Асбель Кипроп, дисквалифицированный на четыре года, не собирается возвращать свои медали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 14:11
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Космос

NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом

Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
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