«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслигиSportbox.RU 16:25

«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне. В составе «Штутгарта» голами отметились Кристиан Гентнер и Марио Гомес.

«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслиги

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