Футбол

«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслигиSportbox.RU 16:25

«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне. В составе «Штутгарта» голами отметились Кристиан Гентнер и Марио Гомес.
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«Штутгарт» и «Унион» не выявили победителя в первом стыковом матче бундеслиги

Советский спорт16:40

Штутгарт-Унион Берлин 23.05.2019 прогноз П1

Sport-place03:28

Матч за место в Бундеслиге. «Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью

Sport24.ru16:24

«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом переходном матче бундеслиги

Спорт-Экспресс16:23

Штутгарт – Унион Берлин. Ставки Дмитрия Мостового на матч Бундеслиги

Букмекеры.рф11:01

«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслиги

Матч ТВ16:25

Чемпионат Германии. Матч за место в бундеслиге. «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом»

Sports.ru02:10
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Космос

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Обновлено в 15:24
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Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
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Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Коломойский заявил о своём «всеукраинском политическом проекте»

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый «всеукраинский политический проект», который будет участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 16:07
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Происшествия

Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом

В начале заседания по просьбе защиты судья Евгения Николаева приобщила к делу документы о том, что обвиняемый в организации преступного сообщества с использованием служебного положения министра и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Михаил Абызов в 2018 году был награжден орденом Дружбы и медалью Столыпина I степени.
Обновлено в 15:42
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Хоккей

Умер двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежи Сергей Абрамов

Обновлено в 15:46
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция о немедленном отстранении от должности президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28 тыс. подписей - это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
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Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В ДНР объявлен красный уровень опасности, украинские боевики открыли огонь по Донецку

Группы реагирования сообщают о «красном» уровне опасности в нескольких районах.
Обновлено в 15:07
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено в 16:22
Футбол

Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне

Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС.
Обновлено в 10:10
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено в 14:58
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
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Гаджеты

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Что касается аппарата Galaxy A70S, то он, как утверждается, станет первым в мире смартфоном с камерой, оборудованной 64-мегапиксельным сенсором.
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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
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Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
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Происшествия

Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку и едва не погиб

Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны.
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Шоу-бизнес

Волочкова расправила свою постель. «Поспали с любимым и насладились»

Балерина Анастасия Волочкова показала пользователям интернета свою постель. Фотографию кровати она опубликовала на странице в Instagram.
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Авто

Skoda представила обновленный Superb 2020

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
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