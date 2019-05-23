Футбол
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслигиSportbox.RU 16:25
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне. В составе «Штутгарта» голами отметились Кристиан Гентнер и Марио Гомес.
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Космос
Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну
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В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
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Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
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Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
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Происшествия
Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом
В начале заседания по просьбе защиты судья Евгения Николаева приобщила к делу документы о том, что обвиняемый в организации преступного сообщества с использованием служебного положения министра и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Михаил Абызов в 2018 году был награжден орденом Дружбы и медалью Столыпина I степени.
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Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция о немедленном отстранении от должности президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28 тыс. подписей - это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
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Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
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Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В ДНР объявлен красный уровень опасности, украинские боевики открыли огонь по Донецку
Группы реагирования сообщают о «красном» уровне опасности в нескольких районах.
Обновлено в 15:07
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 16:22
Футбол
Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне
Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС.
Обновлено в 10:10
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено в 14:58
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с 64-Мп камерой
Что касается аппарата Galaxy A70S, то он, как утверждается, станет первым в мире смартфоном с камерой, оборудованной 64-мегапиксельным сенсором.
Обновлено в 05:38
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку и едва не погиб
Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Волочкова расправила свою постель. «Поспали с любимым и насладились»
Балерина Анастасия Волочкова показала пользователям интернета свою постель. Фотографию кровати она опубликовала на странице в Instagram.
Обновлено в 11:16
Авто
Skoda представила обновленный Superb 2020
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39