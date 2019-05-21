Происшествия
Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в СШАiReactor вчера в 21:39
Штурмовик морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хейвлок в американском штате Северная Каролина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воинской части, речь идет о штурмовике AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.
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Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Политика
БПП может выдвинуть Порошенко на пост премьер-министра
По информации издания, пока в партии обсуждают, будет ли экс-президент претендовать на пост премьера от БПП.
Обновлено в 04:35
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Кино
Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам
Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
На Украине начала работу экспертная миссия МВФ
Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Хоккей
Василевский сыграет против шведов
Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе.
Обновлено в 05:48
Экономика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Песков не исключил, что Путин уже поздравил Шойгу с днем рождения
Как пишет Федеральное агентство новостей, официальный представитель Кремля рассказал, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения.
Обновлено в 05:56
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
«Яндекс» выяснил, в каких городах выгоднее есть окрошку
Аналитики "Яндекса" выяснили, во сколько обойдется окрошка для жителей России.
Обновлено в 05:51
Общество
Ивлеева и Монеточка вошли в топ-30 молодых россиян от Forbes
Издание Forbes составило рейтинг "30 до 30", в который вошли три десятка самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Обновлено в 03:45
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Представитель Британии перебил Небензю на заседании СБ ООН
Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле
Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Игры
Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5. На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать
Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать.
Обновлено вчера в 11:48
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Общество
Вице-спикер Госдумы: здание парламента могут признать аварийным
Рабочие нашли пустоты в фундаменте здания Госдумы, в случае обнаружения новых здание нижней палаты на Охотном Ряду могут признать аварийным.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Российская армия отказалась от тушенки и устриц
Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46