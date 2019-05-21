Происшествия

Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в СШАiReactor вчера в 21:39

Штурмовик морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хейвлок в американском штате Северная Каролина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воинской части, речь идет о штурмовике AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.
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Летчик пострадал при крушении штурмовика морской пехоты США

ТАССвчера в 22:29

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

РБКвчера в 21:45

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

РИА Новостивчера в 20:58

Военный самолёт разбился в США

Life.ruвчера в 21:15

В США упал военный самолет

Телеканал 360°вчера в 21:13

В США потерпел крушение военный самолёт

RT на русскомвчера в 21:03

Военный самолет разбился в США

Газета.Ruвчера в 21:16
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Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Политика

БПП может выдвинуть Порошенко на пост премьер-министра

По информации издания, пока в партии обсуждают, будет ли экс-президент претендовать на пост премьера от БПП.
Обновлено в 04:35
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Кино

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

На Украине начала работу экспертная миссия МВФ

Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Хоккей

Василевский сыграет против шведов

Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе.
Обновлено в 05:48
Экономика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Песков не исключил, что Путин уже поздравил Шойгу с днем рождения

Как пишет Федеральное агентство новостей, официальный представитель Кремля рассказал, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения.
Обновлено в 05:56
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

«Яндекс» выяснил, в каких городах выгоднее есть окрошку

Аналитики "Яндекса" выяснили, во сколько обойдется окрошка для жителей России.
Обновлено в 05:51
Общество

Ивлеева и Монеточка вошли в топ-30 молодых россиян от Forbes

Издание Forbes составило рейтинг "30 до 30", в который вошли три десятка самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Обновлено в 03:45
Музыка

Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов

Обновлено вчера в 19:36
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

Представитель Британии перебил Небензю на заседании СБ ООН

Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле

Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Игры

Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5. На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать

Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать.
Обновлено вчера в 11:48
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Общество

Вице-спикер Госдумы: здание парламента могут признать аварийным

Рабочие нашли пустоты в фундаменте здания Госдумы, в случае обнаружения новых здание нижней палаты на Охотном Ряду могут признать аварийным.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Российская армия отказалась от тушенки и устриц

Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
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