Футбол

«Штурм» обыграл «Хеугесунн», но вылетел из Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 16:34

Айнтрахт — Флора
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
25′
Франк Лийвак
34′
Хенрик Пург
Гонсалу Пасиенсия
37′
40′
Власий Синявский
Доминик Кор
48′
52′
Хенри Ярвелайд
Гонсалу Пасиенсия
54′
60′
Франк Лийвак
Рауно Аллику
Деян Йовельич
Мият Гачинович
67′
70′
Эрик Сорга
Марк Лепик
71′
Мяртен Кууск
Доминик Кор
Желсон Фернандес
75′
78′
Владислав Крейда
Маркус Поом
Данни да Кошта
Эрик Дурм
86′
2 фото
«Штурм» в Граце принимал «Хеугесунн» и добился победы (2:1). Этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. В первом матче австрийцы уступили (0:2). В другом матче «Айнтрахт» обыграл «Флору» (2:1). С таким же результатом завершилась и первая встреча.
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