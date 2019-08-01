«Штурм» в Граце принимал «Хеугесунн» и добился победы (2:1). Этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. В первом матче австрийцы уступили (0:2). В другом матче «Айнтрахт» обыграл «Флору» (2:1). С таким же результатом завершилась и первая встреча.

«Штурм» обыграл «Хеугесунн», но вылетел из Лиги Европы

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