Футбол
«Штурм» обыграл «Хеугесунн», но вылетел из Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 16:34
|25′
Франк Лийвак
|34′
Хенрик Пург
Гонсалу Пасиенсия
|37′
|40′
Власий Синявский
Доминик Кор
|48′
|52′
Хенри Ярвелайд
Гонсалу Пасиенсия
|54′
|60′
Франк Лийвак
Рауно Аллику
Деян Йовельич
Мият Гачинович
|67′
|70′
Эрик Сорга
Марк Лепик
|71′
Мяртен Кууск
Доминик Кор
Желсон Фернандес
|75′
|78′
Владислав Крейда
Маркус Поом
Данни да Кошта
Эрик Дурм
|86′
Айнтрахт
Расстановка 4‑4‑2
29
Видвальд
25
Дурм
18
Туре
20
Хасебе
2
Ндика
40
Камада
5
Фернандес
16
Торро
10
Костич
39
Пасиенсия
2 ×
11
Гачинович
32
Игонен
19
Камс
24
Пург
2
Кууск
45
Ярвелайд
9
Аллику
35
Поом
14
Васильев
8
Айнсалу
99
Синявский
71
Лепик
Флора
Расстановка 4‑5‑1
«Штурм» в Граце принимал «Хеугесунн» и добился победы (2:1). Этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. В первом матче австрийцы уступили (0:2). В другом матче «Айнтрахт» обыграл «Флору» (2:1). С таким же результатом завершилась и первая встреча.
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«Айнтрахт», «Хеугесунн», «Стяуа» и «Бреннбю» вышли в следующий раунд Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:27
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