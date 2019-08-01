Футбол
«Штурм» обыграл «Хеугесунн», но вылетел из Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 16:34
«Штурм» в Граце принимал «Хеугесунн» и добился победы (2:1). Этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. В первом матче австрийцы уступили (0:2). В другом матче «Айнтрахт» обыграл «Флору» (2:1). С таким же результатом завершилась и первая встреча.
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«Айнтрахт» вновь одолел «Флору» и вышел в третий квалификационный раунд ЛЕ
ProstoProSportвчера в 16:22
«Айнтрахт», «Хеугесунн», «Стяуа» и «Бреннбю» вышли в следующий раунд Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:27
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
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Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав
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Трамп положительно оценил свой разговор с Путиным
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Обновлено в 01:00
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Кино
Вышел трейлер военной драмы «1917» от режиссера Сэма Мендеса
В Сети был опубликован первый трейлер военной драмы «1917», где снимутся Ричард Мэдден и Бенедикт Камбербэтч.
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Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
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Политика
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Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
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Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
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СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
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Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Православные отмечают Ильин день
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Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество
Почти 70% россиян поддерживают действия властей при незаконных акциях
Большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
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Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
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Здоровье
Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами
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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37