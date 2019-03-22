Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГОРоссийская газета 04:30
Напомним, подготовленный Минфином законопроект подразумевает изменение формулы расчета стоимости ОСАГО. Страховщики при определении цены полиса станут учитывать индивидуальные характеристики водителя, к примеру, неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД.
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Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.ТАССвчера в 15:54
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Минфин исключил штрафы за пьяное вождение из факторов, влияющих на цену ОСАГО
Коммерсантъвчера в 20:29
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МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
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