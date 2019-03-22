Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГОРоссийская газета 04:30

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.

с чего всё началось

Напомним, подготовленный Минфином законопроект подразумевает изменение формулы расчета стоимости ОСАГО. Страховщики при определении цены полиса станут учитывать индивидуальные характеристики водителя, к примеру, неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД.

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО

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