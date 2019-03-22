Экономика

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГОРоссийская газета 04:30

Напомним, подготовленный Минфином законопроект подразумевает изменение формулы расчета стоимости ОСАГО. Страховщики при определении цены полиса станут учитывать индивидуальные характеристики водителя, к примеру, неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД.
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с чего всё началось

Штрафы за «пьяное» вождение исключили из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.
ТАССвчера в 15:54

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Штрафы за вождение в нетрезвом виде не будут влиять на стоимость ОСАГО

Эхо Москвы02:30

Штрафы за пьяное вождение не будут влиять на цену ОСАГО

ФАНвчера в 16:57

Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

Ведомостивчера в 22:40

Минфин исключил штрафы за пьяное вождение из факторов, влияющих на цену ОСАГО

Коммерсантъвчера в 20:29

Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на цену ОСАГО

Газета.Ruвчера в 23:08

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

РБКвчера в 16:49

Штрафы за «пьяное» вождение исключили из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО

ТАССвчера в 15:54
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Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
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Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

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Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Происшествия

СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Совет Европы требует пустить в Крым правозащитников

Комитет министров Совета Европы призвал Россию обеспечить доступ на Крымский полуостров правозащитным структурам СЕ.
Обновлено вчера в 10:16
Общество

«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула

Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Общество

Обследование косаток и белух из «китовой тюрьмы» началось в Приморье

Обновлено 20 марта в 07:59
Спорт

У ИСУ нет доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су

Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Xiaomi и Huawei многократно расширят сеть розничных магазинов в России

Китайские бренды Huawei и Xiaomi в ближайшее время значительно расширят свои сети розничных магазинов в крупных городах России.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире

Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Футбол

Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Более 1,5 тысячи спецназовцев ЮВО подняты по тревоге

Обновлено в 02:42
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Кино

Netflix осовременит «Трёх мушкетёров»

Netflix запускает в работу современную версию приключенческого романа Александра Дюма "Три мушкетёра".
Обновлено в 05:15
Спорт

Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг

Обновлено в 05:19
Происшествия

В Ленобласти машинист остановил электричку, чтобы спасти собаку

Обновлено в 05:15
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды

Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 17:58
Авто

В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега

Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Кино

Показ фильма «Праздник» отменили в Новосибирске

Обновлено в 03:02
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
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Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
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