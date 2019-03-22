Экономика
Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГОNews.ru 03:20
Перечень факторов, которые могут повлиять на стоимость полиса ОСАГО, в законопроекте Минфина включает теперь только административные правонарушения. В прежней версии в этот перечень входили и уголовно наказуемые штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.ТАССвчера в 15:54
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Минфин исключил штрафы за пьяное вождение из факторов, влияющих на цену ОСАГО
Коммерсантъвчера в 20:29
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