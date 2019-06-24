Эксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку стеколГазета.Ru 11:49

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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23 июня депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин. В настоящее время штраф за наличие стекол, светопропускная способность которых не соответствуют техническому регламенту безопасности, составляет 500 рублей.

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