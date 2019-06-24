Общество

Эксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку стеколГазета.Ru 11:49

23 июня депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин. В настоящее время штраф за наличие стекол, светопропускная способность которых не соответствуют техническому регламенту безопасности, составляет 500 рублей.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Законопроект, отменяющий штрафы за тонировку автомобиля, внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:10, Вашингтон
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Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ

Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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Общество

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Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Симферополе - около 70 тысяч человек.
Обновлено в 10:08
Общество

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
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Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы

Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
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Технологии

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В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
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Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
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Транспорт

Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
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Обновлено в 05:25
Политика

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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Космос

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылся стенд об академике М.Ф. Решетневе

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Под Волоколамском нашли еще одну незаконную свалку

Полиция и подмосковные власти обнаружили под Волоколамском незаконную свалку в карьере Тимково.
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Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
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В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь от угона личный автомобиль.
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Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
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Обновлено в 12:03
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