Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГОNews.ru вчера в 03:20

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.

с чего всё началось

Перечень факторов, которые могут повлиять на стоимость полиса ОСАГО, в законопроекте Минфина включает теперь только административные правонарушения. В прежней версии в этот перечень входили и уголовно наказуемые штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

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