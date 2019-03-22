Экономика

Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГОNews.ru 03:20

Перечень факторов, которые могут повлиять на стоимость полиса ОСАГО, в законопроекте Минфина включает теперь только административные правонарушения. В прежней версии в этот перечень входили и уголовно наказуемые штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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Штрафы за «пьяное» вождение исключили из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.
ТАССвчера в 15:54

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Источник сообщил о причинах исключения из закона об ОСАГО штрафов за «пьяное» вождение

ТАСС12:26

Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на цену ОСАГО

Газета.Ruвчера в 23:08

Страховщики поддержали идею исключить из цены ОСАГО вождение в нетрезвом виде

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Пьяное вождение не повлияет на цены ОСАГО

РЕН ТВ07:34

Минфин исключил штрафы за пьяное вождение из факторов, влияющих на цену ОСАГО

Коммерсантъвчера в 20:29

Штрафы за пьяное вождение не будут влиять на цену ОСАГО

ФАНвчера в 16:57

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

РБКвчера в 16:49
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Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

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