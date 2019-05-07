Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителяИзвестия вчера в 14:59
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Российская газетавчера в 11:28
ЦОДД предлагает привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя
Коммерсантъвчера в 10:16
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