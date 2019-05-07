Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителяИзвестия вчера в 14:59

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Российская газетавчера в 11:28

В ЦОДД разъяснили предложение приравнять размер штрафа к доходу водителя

Говорит Москвавчера в 16:52

Эксперт поддержал идею привязать штрафы за нарушение ПДД к доходам

РИА Новостивчера в 14:44

Московских водителей предложили штрафовать по-новому

Мослентавчера в 12:54

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу водителей

Вечерняя Москвавчера в 17:31

ЦОДД предлагает привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя

Коммерсантъвчера в 10:16

В России могут привязать штраф за превышение скорости к уровню доходов

Life.ruвчера в 09:17
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