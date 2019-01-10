Штрафы за неявку призывников в военкоматы могут вырасти в 10 разИзвестия 07:25

с чего всё началось

Проект предусматривает новый штраф в случае, если призывник самостоятельно не явится в военкомат после достижения призывного возраста. Такие же штрафы предлагается взимать за порчу или утрату документов воинского учета и уклонение от медицинского обследования.

Штрафы за неявку призывников в военкоматы могут вырасти в 10 раз

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