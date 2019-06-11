Транспорт

Штрафы держат скорость 20 км/чКоммерсантъ вчера в 18:13

Анонсированные властями ужесточения отложены на неопределенный период Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.
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Штрафы держат скорость 20 км/ч

В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тыс. руб.— за превышение на 20–40 км/ч. Законопроект уже готовится в МВД, но не факт, что в таком виде он поступит в Госдуму.
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