Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителейРоссийская газета вчера в 11:28

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя. Такую идею в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил заместитель руководителя ведомства Александр Евсин.

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Финансы Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Авто Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.

Политика США намерены разорвать связи Кубы и Венесуэлы "США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой", - подчеркнул Болтон. Ранее сообщалось, что Венесуэла призвала США к диалогу.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».

Технологии Доставка из интернет-магазинов в России может подешеветь Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов и ресторанов может существенно снизиться.

Происшествия В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.

Технологии Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.

Армия и оружие Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.

Общество В ближайшие часы в Ростове ожидаются гроза, град и шквалистый ветер В течение трёх-шести часов и до конца дня 8 мая на область обрушатся ливень, гроза и шквалистый ветер.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Общество Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.

Общество Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Общество МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.

Происшествия В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.

Футбол «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".

Политика На Украине хотят признать выданные РФ паспорта в Донбассе недействительными Кабинет министров Украины в среду намерен принять решение, по которому выданные РФ паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.

Экономика «Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.

Театры Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Гаджеты Представлена операционная система Android 10 Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Армия и оружие США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.

Шоу-бизнес Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.

Политика Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.