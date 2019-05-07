Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителейРоссийская газета вчера в 11:28
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя. Такую идею в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил заместитель руководителя ведомства Александр Евсин.
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ЦОДД предлагает привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя
Коммерсантъвчера в 10:16
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Российская газетавчера в 11:28
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Обновлено вчера в 13:07
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«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
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Обновлено вчера в 20:45
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Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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