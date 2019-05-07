Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителейРоссийская газета 11:28
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя. Такую идею в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил заместитель руководителя ведомства Александр Евсин.
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Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
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Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина
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13 мая в Новокузнецке по распоряжению главы города Сергея Кузнецова завершается отопительный сезон.
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Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
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Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
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Политика
Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая
Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая.
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Общество
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Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
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Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»
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В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
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Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
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