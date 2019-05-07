Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителейРоссийская газета 11:28

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя. Такую идею в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил заместитель руководителя ведомства Александр Евсин.

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

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