Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителейРоссийская газета вчера в 11:28
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя. Такую идею в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил заместитель руководителя ведомства Александр Евсин.
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Российская газетавчера в 11:28
ЦОДД предлагает привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя
Коммерсантъвчера в 10:16
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