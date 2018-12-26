Депутаты Мосгордумы приняли закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, пишет ТАСС. Ранее в столичном департаменте транспорта заявили, что прежний штраф был «экономически нецелесообразен».

Штраф за неоплату парковки в Москве вырастет до 5 тысяч рублей

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