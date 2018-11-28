Общество

Штраф отказавшим в оформлении ОСАГО страховщикам хотят увеличить
CarsWeek.ru
04:37

С 2014 года в России появилась ответственность за безосновательный отказ клиентам в регистрации ОСАГО и навязывание платы за дополнительные услуги при заключении договора. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
CarsWeek.ru04:37

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Штрафы за необоснованный отказ в заключении договоров ОСАГО могут возрасти

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Юга.ру05:03

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Агентство Москвавчера в 06:46

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REGNUMвчера в 05:48

В ГД предлагают увеличить штраф за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО

РАПСИвчера в 07:14

Сергей Миронов предлагает повысить ответственность страховщиков ОСАГО

Глас Народавчера в 06:09
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Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, сообщает английский аукционный дом Christie's.
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Ранее сообщалось, что утром 30 ноября Федеральная служба охраны (ФСО) проведет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники.
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Мост через реку Волгу открыли в подмосковной Дубне.
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