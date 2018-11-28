Общество
Штраф отказавшим в оформлении ОСАГО страховщикам хотят увеличить
Штраф отказавшим в оформлении ОСАГО страховщикам хотят увеличитьCarsWeek.ru04:37
С 2014 года в России появилась ответственность за безосновательный отказ клиентам в регистрации ОСАГО и навязывание платы за дополнительные услуги при заключении договора. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
CarsWeek.ru04:37
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В ГД внесен проект о штрафах для юрлиц до 1 млн руб. за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО
Агентство Москвавчера в 06:46
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Транспорт
Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Обновлено в 16:22
Транспорт
Канатную дорогу в Москве защитят от кибератак
Дополнительную защиту установят на новой канатной дороге в Москве после хакерской атаки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 16:07
Общество
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах России
Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) отменил свои выступления в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново после инцидента с правоохранительными органами, сообщил исполнитель на странице "ВКонтакте".
Обновлено в 16:39
Общество
Главная новогодняя елка России приедет в Кремль из Подмосковья
"Управляющему делами доложили о выборе главной новогодней елки, которая будет срублена 16 декабря и 18 числа приедет в Московский Кремль", - отметила Крылова.
Обновлено в 15:19
Общество
Слепой не смог изучить сайт Playboy и обозлился на него
Обновлено в 17:00
Здоровье
Минздрав России заявил о замедлении темпов прироста заболеваемости ВИЧ
Не менее 88% ВИЧ-инфицированных состоят на учете и находятся под наблюдением врачей. В 2017 году на ВИЧ было протестировано 34 млн человек.
Обновлено в 17:01
Общество
Раскрыта связь между запретами рэп-концертов и терактом в Архангельске
Источники раскрыли связь между отменой концертов молодых исполнителей в России и бойней в Керчи и терактом в Архангельске.
Обновлено в 17:11
Общество
Суд оштрафовал Митрохина за участие в акции против застройки в Кунцево
"Решение суда - 150 тысяч штрафа", - сказал С.Митрохин "Интерфаксу".
Обновлено в 16:14
Общество
В Британии продали самую дорогую бутылку виски в мире
Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, сообщает английский аукционный дом Christie's.
Обновлено в 16:52
Общество
Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода
Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 14:24
Погода
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта
Новороссийский порт приостановил работу из-за надвигающегося урагана. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе гавани.
Обновлено в 15:46
Общество
МИА «Россия сегодня» получило Премию Рунета за проект «Год Волонтера»
МИА "Россия сегодня" получило Премию Рунета 2018 в номинации "Добровольчество в России" за проект "Год Волонтера", передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения.
Обновлено в 17:01
Транспорт
Движение вблизи Кремля ограничат утром 30 ноября
Ранее сообщалось, что утром 30 ноября Федеральная служба охраны (ФСО) проведет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники.
Обновлено в 17:27
Общество
Полностью окутанный туманом китайский город показали на видео
Китайский город Нанкин в провинции Цзяньсу, полностью окутанный густым туманом, показали на видео.
Обновлено в 15:27
Общество
В Дубне открыли мост через Волгу
Мост через реку Волгу открыли в подмосковной Дубне.
Обновлено в 13:30