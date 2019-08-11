Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»ТАСС вчера в 22:04
Гидрометцентр Приморского края объявил штормовое предупреждение на вечер воскресенья и понедельник в связи со смещением по Китаю тайфуна "Лекима", который косвенно повлияет на погоду в Приморье.
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Штормовое предупреждение: на Приморье надвигается мощный циклон с ливнями и сильным ветром
КП - Владивостоквчера в 23:08
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Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
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Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве
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