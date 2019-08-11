Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»ТАСС вчера в 22:04

Гидрометцентр Приморского края объявил штормовое предупреждение на вечер воскресенья и понедельник в связи со смещением по Китаю тайфуна "Лекима", который косвенно повлияет на погоду в Приморье.
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

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