Общество
Штормовое предупреждение объявили в ПриморьеГазета.Ru вчера в 23:09
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Примгидромета. Как отмечается, срок действия предупреждения - 22 и 23 августа.
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Из-за надвигающихся ливней в Приморье объявлено новое штормовое предупреждение
Восток-Медиавчера в 22:12
И снова «Здравствуйте»: новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа
КП - Владивостоквчера в 21:59
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Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Guardian опубликовала доказательства участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Дали по акции: трейдер получил 2,5 года условно за махинации на бирже
Российское правосудие обзавелось первой практикой по уголовным делам о манипулировании рынком (статья 185.3 УК РФ) — Кировский райсуд Казани на текущей неделе приговорил бывшего трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского к 2,5 года колонии условно за махинации с ценными бумагами.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Опубликованы редкие снимки молодой Пугачевой
В соцсетях появились фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые были сделаны для модного журнала Vogue в 1999 году, когда певице было 50 лет.
Обновлено вчера в 22:31
Кино
«Angry Birds — 2 в кино» возглавил российский кинопрокат в выходные
Мультфильм о злых птицах режиссёра Туропа Ван Ормана собрал за выходные 231,8 миллиона рублей.
Обновлено в 00:16
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Женщина осталась без секса из-за редкого заболевания
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Intel представит процессоры Comet Lake-U 1 сентября
Ожидается, что официальная премьера этих процессоров случится 1 сентября, в День знаний.
Обновлено вчера в 16:35
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заразиться педикулезом
Роспотребнадзор дал советы по профилактике и лечения педикулеза. Список рекомендаций опубликован на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 06:56
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
В Индии в ДТП с автобусом погибли 13 человек
В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:02
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 14:46
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09
Здоровье
Врач обнаружил опасность кошачьих царапин
Врач Евгений Комаровский рассказал о том, что кошачьи царапины могут стать причиной серьезных последствий.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Здоровье
Карантин из-за сибирской язвы объявлен в Казахстане
Минсельхоз Казахстана сообщил о подозрении на вспышку сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области на севере страны.
Обновлено в 00:29