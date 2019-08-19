Общество
Штормовое предупреждение объявили в ПриморьеГазета.Ru вчера в 23:09
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Примгидромета. Как отмечается, срок действия предупреждения - 22 и 23 августа.
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И снова «Здравствуйте»: новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа
КП - Владивостоквчера в 21:59
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Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
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В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Кино
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
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Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:57
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил всю свою семью
Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.
Обновлено в 01:31
Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Общество
Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе
Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
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Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено вчера в 18:31
Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Космос
Судно «Алтай» отправилось к «оттаявшим» на Арктике новым островам
Сушу, которую ранее скрывали ледники, заметили из космоса Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:05
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Обновлено вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
«Глазастый» Mercedes-Benz в современном представлении дизайнеров
Примечательно, что в создании дизайна авто участвовал Стив Маттин (сейчас шеф-дизайнер Lada), именно он стал инициатором округлых фар.
Обновлено в 02:14
Футбол
Нападающий Балотелли стал игроком «Брешии»
Итальянский нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 02:20