Общество

Штормовое предупреждение объявили в ПриморьеГазета.Ru вчера в 23:09

Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Примгидромета. Как отмечается, срок действия предупреждения - 22 и 23 августа.
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Экстренное предупреждение от МЧС: Приморье ожидает опасное природное явление

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Ливни и сильный ветер: штормовое объявлено в Приморье

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И снова «Здравствуйте»: новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа

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ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:44

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней

RT на русскомвчера в 23:23
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В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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