Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды УкраиныРоссийская газета 17:13
Российский сухогруз Melita вошел в территориальный воды Украины, передает РИА Новости. Причиной тому стал шторм, заставивший моряков изменить курс.
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Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V
На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
Обновлено в 17:36
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие
Военнослужащим США дали месяц на покраску забора на границе с Мексикой
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США уведомило Конгресс о намерении поручить американским военнослужащим покраску забора на границе с Мексикой для придания заграждению более «эстетического вида», уточнив, что на выполнение работ потребуется 30 дней, сообщил телеканал CBS.
Обновлено в 22:25
Общество
Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ
Директор нижегородской спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков принес извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились
Отношения двух женщин стали напряженными, ведь слухи о том, что Белоцерковскую и Шнурова связывает не только дружба, ходили уже давно.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Здоровье
Благовещенская епархия ищет нуждающихся, чтобы оказать им помощь
В Благовещенской епархии стартовал новый проект в поддержку нуждающихся. Ее проводит епархиальный отдел социального служения.
Обновлено в 21:20
Армия и оружие
Бывший минометчик Ковтун опозорился у Соловьева после слов про обстрел мечети в Донецке
Обновлено в 11:29
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Происшествия
На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип
Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Авто
Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области
Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.
Обновлено в 09:28