Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды УкраиныРоссийская газета вчера в 17:13
Российский сухогруз Melita вошел в территориальный воды Украины, передает РИА Новости. Причиной тому стал шторм, заставивший моряков изменить курс.
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Украинские ВМС не стали задерживать российское судно, попавшее в их воды из-за шторма
Интерфаксвчера в 13:20
Украина не стала задерживать зашедшее в ее воды из-за шторма российское судно
Коммерсантъвчера в 14:55
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Общество
Госдеп выделил деньги на «медийную грамотность» школьников Румынии
Государственный департамент хочет заняться повышением «медийной грамотности» румынских школьников, на что намерен потратить до 35 тысяч долларов.
Обновлено в 01:55
Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Общество
Мэр Барнаула в срочном порядке уволил своего зама Александра Алексеенко
6 июня освобожден от занимаемой должности заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА
"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин и Си Цзиньпин передали Московскому зоопарку двух панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду приехали в Московский зоопарк, чтобы осмотреть новый павильон для переданных Китаем панд.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
США и Мексика не договорились о пошлинах
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить ввод пошлин на мексиканские товары, если Мексика «остановит» потоки нелегальных мигрантов из Центральной Америки, пытающихся с мексиканской территории проникнуть в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов
Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика
Контактная группа в Минске назвала дату прекращения огня на Донбассе
Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли.
Обновлено вчера в 23:06
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено вчера в 08:58
Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Технологии
AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками
Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России
Обновлено в 03:04
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Энергетика
Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета
Новак рассказал журналистам, что Минэнерго рассчитывает на изменения в нормативную базу, которые позволят исключить повторение ЧП с загрязнением нефтепровода.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Раскрыты характеристики Huawei Nova 5i с четверной камерой
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47