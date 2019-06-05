Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды УкраиныРоссийская газета вчера в 17:13

Российский сухогруз Melita вошел в территориальный воды Украины, передает РИА Новости. Причиной тому стал шторм, заставивший моряков изменить курс.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сухогруз из России из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

РБКвчера в 15:44

Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

RT на русскомвчера в 14:59

Украинские ВМС не стали задерживать российское судно, попавшее в их воды из-за шторма

Интерфаксвчера в 13:20

Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды

РИА Новостивчера в 14:35

Российский сухогруз занесло в воды Украины

Газета.Ruвчера в 14:05

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

ФАНвчера в 13:29

Украина не стала задерживать зашедшее в ее воды из-за шторма российское судно

Коммерсантъвчера в 14:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество

Госдеп выделил деньги на «медийную грамотность» школьников Румынии

Государственный департамент хочет заняться повышением «медийной грамотности» румынских школьников, на что намерен потратить до 35 тысяч долларов.
Обновлено в 01:55
Общество

Бари Алибасова готовят к срочной операции

Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Общество

В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Общество

Мэр Барнаула в срочном порядке уволил своего зама Александра Алексеенко

6 июня освобожден от занимаемой должности заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА

"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Политика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Политика

Путин и Си Цзиньпин передали Московскому зоопарку двух панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду приехали в Московский зоопарк, чтобы осмотреть новый павильон для переданных Китаем панд.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

США и Мексика не договорились о пошлинах

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить ввод пошлин на мексиканские товары, если Мексика «остановит» потоки нелегальных мигрантов из Центральной Америки, пытающихся с мексиканской территории проникнуть в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов

Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика

Контактная группа в Минске назвала дату прекращения огня на Донбассе

Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли.
Обновлено вчера в 23:06
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Технологии

Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»

Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено вчера в 08:58
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Технологии

AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками

Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России

Обновлено в 03:04
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Энергетика

Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета

Новак рассказал журналистам, что Минэнерго рассчитывает на изменения в нормативную базу, которые позволят исключить повторение ЧП с загрязнением нефтепровода.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Гаджеты

Раскрыты характеристики Huawei Nova 5i с четверной камерой

Обновлено вчера в 12:13
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное