Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды УкраиныРоссийская газета вчера в 17:13
Российский сухогруз Melita вошел в территориальный воды Украины, передает РИА Новости. Причиной тому стал шторм, заставивший моряков изменить курс.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинские ВМС не стали задерживать российское судно, попавшее в их воды из-за шторма
Интерфаксвчера в 13:20
Украина не стала задерживать зашедшее в ее воды из-за шторма российское судно
Коммерсантъвчера в 14:55
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:15, Ашберн
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено 04 июня в 07:16
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Здоровье
Благовещенская епархия ищет нуждающихся, чтобы оказать им помощь
В Благовещенской епархии стартовал новый проект в поддержку нуждающихся. Ее проводит епархиальный отдел социального служения.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб
Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Граждане России отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.
Обновлено в 00:01
Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено вчера в 15:04
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 10:46
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Вышел трейлер фильма «Мистифицировать Майкла Хатченса»
Кинокомпания Madman Films выпустила трейлер фильма «Мистифицировать Майкла Хатченса», который рассказывает о трагически погибшем лидере группы INXS.
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье
Ученые назвали оптимальное число шагов в день
Обновлено вчера в 10:19
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц
Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Глава Минпромторга оценил будущее SSJ-100
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено вчера в 14:28
Наука
К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок
Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
Обновлено вчера в 08:41
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Наука
Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G
Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26