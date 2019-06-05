Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды УкраиныРоссийская газета вчера в 17:13

Российский сухогруз Melita вошел в территориальный воды Украины, передает РИА Новости. Причиной тому стал шторм, заставивший моряков изменить курс.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

Общество В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.

Здоровье Благовещенская епархия ищет нуждающихся, чтобы оказать им помощь В Благовещенской епархии стартовал новый проект в поддержку нуждающихся. Ее проводит епархиальный отдел социального служения.

Политика Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.

Экономика Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Граждане России отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.

Происшествия По всей России произошел сбой в базе ГИБДД Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.

Кино Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».

Музыка Вышел трейлер фильма «Мистифицировать Майкла Хатченса» Кинокомпания Madman Films выпустила трейлер фильма «Мистифицировать Майкла Хатченса», который рассказывает о трагически погибшем лидере группы INXS.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.

Гаджеты 80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9 В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.

Футбол Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.

Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.

Политика Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.

Происшествия МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.

Наука Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА "Новости".