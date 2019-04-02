Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора КонюховаТАСС 04:38

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.
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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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