Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора КонюховаТАСС 04:38
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.
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