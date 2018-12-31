Общество

Шторм обрушил часть променада в Калининградской области
Известия
вчера в 20:28

Шторм обрушил часть променада в расположенном на побережье Балтийского моря городе Светлогорске Калининградской области. Об этом сообщил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook. Он рассказал, что участок променада не выдержал стихии.
Известиявчера в 20:28

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Из-за обрушения променада в Светлогорске переселили постояльцев пятизвездочного отеля

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В Калининградской области шторм обрушил часть променада

РИА Новостивчера в 17:24
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Общество

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