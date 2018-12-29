Спортивный директором «Манчестер Юнайтед» может стать Эрик Штоффельсхаус, сообщает интернет-издание Goal. В пятницу стало известно об уходе немца с поста спортивного директора московского «Локомотива». 48-летний Штоффельсхаус работал в клубе с января 2017 года.

Политика Политика Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.

Политика Политика Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Происшествия Происшествия В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.

Политика Политика Кремль отреагировал на позицию Меркель по морякам ВМСУ Россия приняла к сведению позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу моряков ВМСУ, однако она не может стать основанием для отступления от российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за блокады Крыма Из-за блокады Крымского полуострова экономика Украины несет колоссальные потери, которые исчисляются сотнями миллионов долларов.

Политика Политика Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.

Политика Политика МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».

Политика Политика В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии не предполагает полного воссоединения государств, заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Происшествия После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

Футбол Футбол Василий Кикнадзе назначен генеральным директором «Локомотива» Объявлено имя преемника Ильи Геркуса на посту генерального директора московского "Локомотива".

Происшествия Происшествия В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских.

Транспорт Транспорт РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Политика Политика Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.

Происшествия Происшествия Источник: Мамаев подал заявление в полицию о причинении ему побоев водителем Соловчуком

Транспорт Транспорт В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида» Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.

Происшествия Происшествия «Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково «Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека Спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края, где лавиной засыпало людей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Политика Политика Перед встречей с Путиным политолог предрек Лукашенко судьбу Януковича В Кремле вновь - день Белоруссии: сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся и продолжат неоконченный 25 декабря политико-экономический спор.

Политика Политика Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2» Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.

Политика Политика Лукашенко нелепо пошутил с Путиным В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Политика Политика США помогут главному противнику «Газпрома» Ранее российские власти говорили, что завершение строительства «Северного потока-2» не означает автоматического отказа от транзита газа через территорию Украины.

Недвижимость Недвижимость Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».

Хоккей Хоккей Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.

Наука Наука Умеренно пьющие сердечники живут на год дольше Сердечники живут дольше, если употребляют умеренное количество алкоголя.

Происшествия Происшествия Корпоратив в Татарстане закончился массовой дракой Участники корпоратива в одном из кафе в Набережных Челнах в Татарстане устроили массовую драку.

Армия и оружие Армия и оружие В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Политика Политика Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio.

Происшествия Происшествия В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Политика Политика Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка» Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.